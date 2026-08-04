Мигрантам с судимостью запретили получать российское гражданство

Россия ужесточила миграционную политику, и это уже не просто разговоры о «регулировании потоков». В начале марта Владимир Путин подписал закон, который вносит жесткие коррективы в правила получения ВНЖ и РВП.
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