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Мировое обозрение

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Мигрантам с судимостью запретили получать российское гражданство

Мигрантам с судимостью запретили получать российское гражданство

Россия ужесточила миграционную политику, и это уже не просто разговоры о «регулировании потоков». В начале марта Владимир Путин подписал закон, который вносит жесткие коррективы в правила получения ВНЖ и РВП.

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