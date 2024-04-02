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ПОБЕДИТЕЛЬ РАЙОННОГО СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ПЕРВИЧНУЮ ПРОФСОЮЗНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 2023 ГОДА-БОБРУЙСКИЙ ЛЕСХОЗ.

ПОБЕДИТЕЛЬ РАЙОННОГО СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ПЕРВИЧНУЮ ПРОФСОЮЗНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 2023 ГОДА-БОБРУЙСКИЙ ЛЕСХОЗ.

В Бобруйском районе подведены итоги конкурса на лучшую первичную профсоюзную организацию 2023 года .1 место заняла первичная профсоюзная организация государственного лесохозяйственного учреждения ´Бобруйский лесхоз´, председатель профкома Наталья Никитко.

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