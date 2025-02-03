Овчинский: на Восточной улице построят дом по реновации

В Даниловском районе столицы началось строительство нового жилого дома по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики, входящего в состав Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
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