22 персонажа мультфильмов, у которых нашлись двойники в реальной жизни

Интересно, как в голове у мультипликаторов рождаются такие причудливые и забавные образы? Судя по этим фотографиям, на которых изображены обычные люди, ответ прост — они черпают вдохновение и ищут персонажей в реальной жизни! Взгляните, эти люди-двойники настолько похожи на своих собратьев из мультфильмов и кино чертами лица, мимикой и даже манерой одеваться, что кажется, прямо с них и срисовывали все знаменитые мультяшные образы.