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Охранник из Ленобласти получил три уголовных дела после изнасилования падчерицы

Заявление в полицию подала мать девочки-подростка. Медсестра из Гатчинского района обратилась к стражам порядка за помощью 14 ноября.

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