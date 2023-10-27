12 правдивых снимков о том, как живут обычные люди в Индии

Миколас Юоделе (Mykolas Juodelė) — фотограф, который любит исследовать мир. В какую страну он бы не приезжал, он делает это не просто ради отдыха: Миколас старается максимально погрузиться в местную культуру и жизнь обычных людей.
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