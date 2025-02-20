Гетеборгский университет представил революционного робота для мониторинга побочных эффектов при лечении сердечной аритмии

В Journal of Medical Internet Research опубликовано исследование, проведенное в Гетеборгском университете, которое показало, что программный робот значительно быстрее врачей выявляет побочные эффекты при медикаментозном лечении сердечной аритмии.
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