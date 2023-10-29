Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 7,5 км

Официальный телеграм-канал ФГБУН "Института вулканологии и сейсмологии" (ИВиС) ДВО РАН Извергающийся на Камчатке вулкан Ключевской утром выбросил столб пепла на высоту до 7,5 км, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.
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