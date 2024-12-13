Chery iCar V23 выйдет на рынок 16 декабря

♥ Подпишись на наш Telegram-канал и будь в курсе всех новостей о китайских автомобилях! ♥ 9 декабря бренд iCar компании Chery официально объявил о том, что электрический кроссовер iCar V23 выйдет на рынок 16 декабря в качестве второго серийного автомобиля марки.
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