Гонка за лучшую кантри-песню Грэмми может столкнуть двух бывших партнеров по дуэту друг с другом

Зак Брайан и Кейси Масгрейвз ( Zach Bryan and Kacey Musgraves) спели вместе песню "I Remember Everything", получившую "Грэмми"; в этом году они, вероятно, станут конкурентами В преддверии церемонии вручения премии "Грэмми", которая состоится 8 ноября, журнал Rolling Stone предлагает 13 различных номинаций.