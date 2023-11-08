На прошлой неделе в Западной прессе почти одновременно вышли две примечательные публикации Первая – странная обложка журнала Time с печально уходящим в красную даль Зеленским.
Говорить не с кем. Почему мирные переговоры по Украине обречены на провал
Комментарии
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Гарибян Сусанна
Надо довести дело до конца. Сколько русской крови пролито и что, понапрасну? Оставить эту опухоль, значит болезнь будет продолжаться.
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1 д.
Борис Леонтьев
Думаю, что то что сейчас творит Нетаньяху освобождает ВВП от его обязательства не устранять физически Зеленского.
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1 д.
brigadier21 Snytsarienko
А кому Путин давал такое обязательство? И самое главное - зачем? Зеленский - военный преступник, значит должен быть осуждён и повешен, и никакие поблажки здесь не уместны.
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1 д.
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