Гарибян Сусанна Надо довести дело до конца. Сколько русской крови пролито и что, понапрасну? Оставить эту опухоль, значит болезнь будет продолжаться.

Борис Леонтьев Думаю, что то что сейчас творит Нетаньяху освобождает ВВП от его обязательства не устранять физически Зеленского.