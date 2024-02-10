«Слишком старомодно». Крейг Слейтер опроверг теорию об обвинениях Хорнера

«Слишком старомодно». Крейг Слейтер опроверг теорию об обвинениях ХорнераGetty Images / Red Bull Content PoolЖурналист британского Sky Sport Крейг Слейтер заявил, что расследование вокруг Кристиана Хорнера не является следствием внутренней борьбы за власть между руководителем Red Bull Racing и правлением концерна Red Bull.