СБУ задержала доктора исторических наук Толочко за написанные им книги

Служба безопасности Украины задержала в Киеве доктора исторических наук и члена-корреспондента Национальной академии наук Украины (НАНУ) Алексея Толочко за его исторические книги, сообщает украинское издание «Страна».
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