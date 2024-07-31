Музей Победы проведет бесплатные кинопоказы в августе

Музей Победы проведет более 10 бесплатных кинопоказов в августе, передает пресс-служба учреждения. Показы будут посвящены российским государственным праздникам, памятным и историческим датам, дням рождения известных российских деятелей культуры, правителей, полководцев.
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