Росатом модернизирует Армянскую АЭС: 200 специалистов приступят к работе

Армянская атомная электростанция готовится к масштабной модернизации, которая продлится 4,5 месяца.Армянская атомная электростанция будет остановлена на плановый ремонт продолжительностью 4,5 месяца в 2026 году.
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