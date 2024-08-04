За субботу на Санкт-Петербург вылилось больше трети августовской нормы осадков

В субботу, 3 августа, метеостанция Санкт-Петербурга зафиксировала выпадение осадков в объеме 30 мм. Это превышает треть нормы августа, отметил ведущий специалист центра прогнозов погоды "Фобос" Михаил Леус в воскресенье, 4 августа.
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