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Ряд новых технологий, появившихся в последние годы, позволил создавать такие плавающие средства, которые ранее были просто немыслимы

Ряд новых технологий, появившихся в последние годы, позволил создавать такие плавающие средства, которые ранее были просто немыслимы

Seabreacher Типичный пример — очень странный гибрид подводной лодки и спортивного катера Seabreacher производства американской компании Innespace, напоминающий то ли дельфина, то ли акулу.

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