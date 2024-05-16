FPV-дроны войдут в снаряжение армии США

Defense One: FPV-дроны могут войти в перечень снаряжения армии США в 2025 году Привязные квадрокоптеры и FPV-дроны (first-person view — «вид от первого лица») могут войти в официальный перечень снаряжения армии США, которое будут приобретать за бюджетные средства.
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