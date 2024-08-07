Российские программисты создали ПО для электронного летного планшета

Специалисты из стартапа, состоящего из выпускников Московского авиационного института, создали первый отечественный вариант программного обеспечения (ПО) для электронных полетных планшетов — устройств для автоматического расчета взлетно-посадочных характеристик самолета.
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