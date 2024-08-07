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Российские программисты создали ПО для электронного летного планшета

Российские программисты создали ПО для электронного летного планшета

Специалисты из стартапа, состоящего из выпускников Московского авиационного института, создали первый отечественный вариант программного обеспечения (ПО) для электронных полетных планшетов — устройств для автоматического расчета взлетно-посадочных характеристик самолета.

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