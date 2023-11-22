Юрист Гусятников назвал причины, по которым банк может отказать в выдаче вклада

Есть три законных основания, по которым банк может отказать в выдаче денег со склада клиента. Об этом рассказал агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
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