Борис Джонсон призвал Россию отпустить Украину после атаки дрона

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил России "отпустить" Украину. Это заявление он сделал в интервью YouTube-каналу, находясь вблизи польско-украинской границы после атаки дрона, когда поезд с европейскими чиновниками был остановлен.