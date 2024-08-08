Мария Багреева: в январе-июне в Москве выдали 23 тысяч семейных ипотек

В Москве за первое полугодие 2024 года выдано 22,9 тысячи кредитов по программе «Семейная ипотека» на общую сумму почти 214 миллиардов рублей, рассказала заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева .
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