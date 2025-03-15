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В ДНР уничтожены подразделения элитного спецбатальона ВСУ "Птицы Мадьяра"

В ДНР уничтожены подразделения элитного спецбатальона ВСУ "Птицы Мадьяра"

Подразделение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск "Центр" успешно ликвидировало два расчета элитного украинского батальона БПЛА "Птицы Мадьяра" в районе к западу от Красноармейска (Покровск) в Донецкой народной республики.

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