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Apple закрыла проект собственного электромобиля. Спустя десять лет разработок

Apple закрыла проект собственного электромобиля. Спустя десять лет разработок

Корпорация Apple поставила крест на создании своего электромобиля — об этом топ-менеджеры объявили почти 2000 сотрудникам, работавшим над проектомИнсайдеры сообщают, что о закрытии проекта «Титан» объявили операционный директор Джефф Уильямс и вице-президент Кевин Линч.

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