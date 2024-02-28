Apple закрыла проект собственного электромобиля. Спустя десять лет разработок

Корпорация Apple поставила крест на создании своего электромобиля — об этом топ-менеджеры объявили почти 2000 сотрудникам, работавшим над проектомИнсайдеры сообщают, что о закрытии проекта «Титан» объявили операционный директор Джефф Уильямс и вице-президент Кевин Линч.