В Подмосковье нашли осквернителей Вечного огня

В подмосковном Клину задержаны трое мужчин, осквернивших Вечный огонь. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главного управления Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.
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