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Царьград

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Силуанов и Цивилев едут в Кузбасс обсудить кризис в угольной отрасли

Силуанов и Цивилев едут в Кузбасс обсудить кризис в угольной отрасли

Министры Антон Силуанов и Сергей Цивилев, а также глава РЖД Олег Белозеров посетят Кемеровскую область для подготовки к московскому совещанию по угольной отрасли.

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