Сборы фильма “Дюна 2” за первые выходные составили внушительные $178,5 миллион...

Сборы фильма “Дюна 2” за первые выходные составили внушительные $178,5 миллионовСегодня компания Box Office Mojo поделилась результатами кассовых сборов за первый уик-энд у фильма Дюна 2: в США фильм собрал внушительные $81,5 миллион, в остальном мире еще $97 миллионов, а общие сборы фильма составили $178,5… источник.