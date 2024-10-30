На проспекте Мира в Москве установлен пятитысячный павильон автобусной остановки

В Москве продолжается масштабное строительство современных остановочных павильонов. Пятитысячная подобная конструкция, собранная на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе (СВАРЗ), была установлена на проспекте Мира.
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