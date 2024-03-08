В Астрахани подрядчик провернул аферу на 60 млн. рублей при реализации нацпроекта

Прокуратура Наримановского района передала астраханским следователям материалы проверки для возбуждения уголовного дела в отношении подрядной организации, которая исполняла договор в рамках нацпроекта «Образования».
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