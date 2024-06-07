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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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16 июня в Казахстане стартует четвертый этап Континентальной лиги боулинга. Финалы в прямом эфире покажет «Матч ТВ»

16 июня в Казахстане стартует четвертый этап Континентальной лиги боулинга. Финалы в прямом эфире покажет «Матч ТВ»

Соревнования пройдут в Алматы с 16 по 20 июня, ранее этапы принимали Омск, Тюмень и Ижевск. Всего запланировано 7 этапов и Гранд-финал в Москве, который состоится 6-12 декабря 2024 года.

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