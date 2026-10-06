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Царьград

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В Кузбассе подросткам предъявили обвинение в диверсии на железной дороге

В Кузбассе подросткам предъявили обвинение в диверсии на железной дороге

В Кемеровской области двум 15-летним подросткам предъявили обвинение в диверсии после того, как они за денежное вознаграждение от неизвестного из Telegram подожгли объект на перегоне «Судженка–Анжерская» Западно-Сибирской железной дороги и отправили куратору видеоотчёт о содеянном.

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