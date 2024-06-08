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Челябинский ЦГМС: невозможно было предсказать смерч заблаговременно

Челябинский ЦГМС: невозможно было предсказать смерч заблаговременно

В Челябинском гидрометеоцентре сообщили, что заранее предсказать появление смерча, который прошел по Агаповскому району Челябинской области 8 июня, было невозможно, но проследить по спутникам и радиолокаторам образование мощной кучево-дождевой облачности можно было за несколько часов до его возникновения.

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