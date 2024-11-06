Дочь Тимати трогательно поздравила бабушку с юбилеем: «Я бы подарила ей бессмертие»

Старшая дочь Тимати очень близка с бабушкой. С детства Симона проводит много времени с Алисой и всячески развивает ее таланты.
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