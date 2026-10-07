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Татар-информ

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После службы – к новой жизни: история ветерана СВО из Заинского района

После службы – к новой жизни: история ветерана СВО из Заинского района

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой Уроженец села Старый Токмак Заинского района Игорь Пыжьянов после возвращения с военной службы продолжает активно участвовать в общественной жизни.

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