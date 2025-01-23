Как вернуть запрещённый Instagram в Россию, придумали в Госдуме

Как вернуть запрещённый Instagram в Россию, придумали в ГосдумеВ Госдуме нашли способ вернуть запрещённый Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории РФ) в Россию.
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