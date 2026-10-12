На Украине воздушная тревога объявлена в девяти областях

В девяти регионах Украины объявлена воздушная тревога красного уровня. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.
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