ОДК внедряет искусственный интеллект для оценки металлических порошков в 3D-печати

Специалисты Цента аддитивных технологий (ЦАТ) создали нейросетевую модель, автоматически формирующую необходимые данные для допуска металлических порошков к производству изделий с применением аддитивных технологий.
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