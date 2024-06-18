Психолог Галич: любые эмоции человека имеют смысл

У многих людей отсутствует навык распознавания своих чувств. Им необходимо помнить, что любая эмоция, даже самая негативная, имеет право на существование, сообщила кандидат психологических наук, специалист по работе с психотравмой Татьяна Галич в беседе с «Абзацем».
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