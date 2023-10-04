Что сказал престарелый Каганович, увидев Ельцина по телевизору

Одного не понимаю - как это США проморгали 90-е годы - могли бы взять Россию голыми руками.....

Юрий Белов

Не вру . Меченый к моменту ,,выборов,, алкаша - столько успел начудить , что люди готовы были поверить хоть чёрту лысому . Алкаш этим (ЦРУ не даст соврать) воспользовался . А многие вообще проигнорировали ЭТИ ,,выборы,, . ЦРУ и не отрицает , что оба (меченый/алкаш) его агенты .