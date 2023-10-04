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Что сказал престарелый Каганович, увидев Ельцина по телевизору

Что сказал престарелый Каганович, увидев Ельцина по телевизору

Лазарь Моисеевич Каганович стал одним из самых долгоживущих большевиков. Он пережил все три российские революции, военный коммунизм, сталинские репрессии и борьбу за власть между Хрущевым, Маленковым и Берией.

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Комментарии
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Агрофена Иванова
Одного не понимаю - как это США проморгали 90-е годы - могли бы взять Россию голыми руками.....
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3 час.
Владимир Ахтырченко
Не ври... Знали бы - не выбирали бы...
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3 час.
Юрий Белов
Не вру . Меченый к моменту ,,выборов,, алкаша - столько успел начудить , что люди готовы были поверить хоть чёрту лысому . Алкаш этим (ЦРУ не даст соврать) воспользовался . А многие вообще проигнорировали ЭТИ ,,выборы,, . ЦРУ и не отрицает , что оба (меченый/алкаш) его агенты .
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1 час.

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