Лазарь Моисеевич Каганович стал одним из самых долгоживущих большевиков. Он пережил все три российские революции, военный коммунизм, сталинские репрессии и борьбу за власть между Хрущевым, Маленковым и Берией.
Что сказал престарелый Каганович, увидев Ельцина по телевизору
Комментарии
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Агрофена Иванова
Одного не понимаю - как это США проморгали 90-е годы - могли бы взять Россию голыми руками.....
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3 час.
Владимир Ахтырченко
Не ври... Знали бы - не выбирали бы...
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3 час.
Юрий Белов
Не вру . Меченый к моменту ,,выборов,, алкаша - столько успел начудить , что люди готовы были поверить хоть чёрту лысому . Алкаш этим (ЦРУ не даст соврать) воспользовался . А многие вообще проигнорировали ЭТИ ,,выборы,, . ЦРУ и не отрицает , что оба (меченый/алкаш) его агенты .
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1 час.
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