Стало известно, когда откроется движение трамваев по Цвиллинга на вокзал

В Челябгорэлектротрансе рассказали, какие сложности затягивают капремонт путей.Виноваты дожди: осадки в начале июня совпали с этапом земляных работ на участке, расположенном в самом центре, на площади Революции, по улице Цвиллинга.
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