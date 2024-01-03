Ситуация в армянском квартале Иерусалима напоминает сдачу Арцаха

ИЕРУСАЛИМ (ИА Реалист). Чем больше я вникаю в ситуацию вокруг армянского квартала Иерусалима, где самими же армянами была сдана в аренду армянская земля в пользу строительства там фешенебельного отеля, тем больше вижу общего со сдачей Арцаха.
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