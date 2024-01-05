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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лукович отказал «Спартаку». 18-летний серб вел переговоры с «Зенитом», но его не устроило предложение (Sport24)

Лукович отказал «Спартаку». 18-летний серб вел переговоры с «Зенитом», но его не устроило предложение (Sport24)

Ранее сообщалось, что красно-белые могут купить 18-летнего форварда сербского ИМТ за 5,7 млн евро и 20% от перепродажи.

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