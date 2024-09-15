Участковый уполномоченный полиции из Невьянска принимает участие в конкурсе «Народный участковый»

МО МВД России "Невьянский" Brisper11 сентября на сайте Главного управления МВД России по Свердловской стартовал 1-й этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый», проводимого посредством голосования в сети Интернет.
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