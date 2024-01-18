Гимназия №10 горит в центре Новосибирска

Уроки в элитной гимназии №10 в центре Новосибирска 18 января оказались сорваны из-за пожара. «Пожарная сигнализация в учебном заведении сработала в 11:38, –прокомментировал представитель регионального МЧС Павел Винаков.
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