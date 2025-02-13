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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Смесь Souls и Death Stranding в лице Hell is Us выйдет 4 сентября Издательство Nacon и разрабо...

Смесь Souls и Death Stranding в лице Hell is Us выйдет 4 сентября Издательство Nacon и разрабо...

Смесь Souls и Death Stranding в лице Hell is Us выйдет 4 сентябряИздательство Nacon и разработчики из Rogue Factory сообщили в рамках презентации State of Play о том, что их экшен от третьего лица Hell is Us будет доступен на персональных компьютерах, PlayStation 5 и Xbox Series X/S 4 сентября текущего года по всему миру.

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