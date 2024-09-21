Военэксперт Дандыкин высоко оценил удар ВС РФ по сухогрузу с ракетами

Российская атака на грузовое судно, которое транспортировало оружие из Запада для Украины, является значительным достижением, отметил запасной капитан первого ранга и военно-морской эксперт Василий Дандыкин.
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