РИА Новости: экспорт кофе в РФ из Бразилии можно нарастить

Глава московского представительства Бразильского агентства по поощрению экспорта и инвестиций Алмир Рибейру Америку рассказал РИА Новости на полях выставки "Продэкспо", что объем экспорта кофе в Россию мог бы увеличиться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии