Губернатор Богомаз: в Брянской области перехватили 4 БПЛА

Брянскую область пытались атаковать четырьмя беспилотниками. Военные обезвредили их средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.
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