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Украина добьется абсолютной изоляции!

Украина добьется абсолютной изоляции!

Неписаные правила украинской дипломатии гласят, что все существующие варианты ухудшения и без того аховой ситуации обязательно будут воплощены в жизнь Выработанный киевскими властями универсальный закон негативной селекции действует безотказно.

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