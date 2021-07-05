Неписаные правила украинской дипломатии гласят, что все существующие варианты ухудшения и без того аховой ситуации обязательно будут воплощены в жизнь Выработанный киевскими властями универсальный закон негативной селекции действует безотказно.
Неписаные правила украинской дипломатии гласят, что все существующие варианты ухудшения и без того аховой ситуации обязательно будут воплощены в жизнь Выработанный киевскими властями универсальный закон негативной селекции действует безотказно.
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