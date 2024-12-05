Что такое климат, от каких факторов зависит и какой бывает

Что такое климат Климатообразующие факторы Типы климата На что влияет Влияние человека Что такое климат Фото: Ethan-Johnson/Shutterstock/FOTODOM Климат зависит от географической широты Климат — это многолетний режим погоды, характерный для данной местности.
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